В Таиланде ввели скидки в зависимости от стройности клиентов

Владельцы тайского кафе Chiang Mai Breakfast World предлагают клиентам скидку в зависимости от их телосложения и веса.

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Перед заведением поставили решетку из прутьев с зазорами разной ширины, которые и определяют размер скидки. Всего существует пять категорий: чтобы получить максимальную 20-процентную скидку, посетителю необходимо протиснуться в самый узкий проем. Размер дисконта снижается с каждым увеличением ширины прохода на пару сантиметров. Тех, кто не смог справиться с таким маркетинговым препятствием перед входом в кафе, рассчитают по полной стоимости.

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Придумка вызвала неоднозначную реакцию в интернете: часть людей увидели в этом интересный рекламный ход и отнеслись к такому маркетингу с юмором. Один из видеороликов, на котором посетитель кафе пытается протиснуться между прутьями, набрал несколько миллионов просмотров и шутливых комментариев. Но некоторые пользователи интернета назвали такие "конкурсы" дискриминацией и заявили, что не только не стали бы участвовать в них ради скидки, но и в целом не посетили бы такое заведение. Владельцы кафе отвечают, что их посещают ежедневно порядка 250 человек, и 99 процентов из них довольны такой системой скидок.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда посетителям мест общественного питания предлагают столь непривычные акции. В Китае в одном из кафе в городе Цзинань посетитель может получить бесплатное блюдо или пиво, если он пролезет сквозь такой же заборчик. А в США есть ресторан с циничным названием "Сердечный приступ" (Heart Attack), который предлагает пищу с высоким содержанием жиров и углеводов. Всем, кто весит более 350 фунтов (примерно 158 кг), предлагается неограниченное бесплатное питание. Но клиент должен взвеситься на весах для рогатого скота перед ликующей толпой.