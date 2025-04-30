В Абу-Даби внедрят новую систему в отелях

Сейчас технологию уже тестируют в ряде гостиниц.

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На первом этапе работу системы проверят все пятизвёздочные отели, а впоследствии - четырёхзвёздочные и все остальные гостиницы эмирата. Об этом сообщает пресс-служба правительства эмирата Abu Dhabi Media Office.

Нововведение отвечает самым высоким стандартам безопасности и защищённости как для гостей, так и для сотрудников сферы гостеприимства. Оно позволит сократить время на регистрацию заезда и идентификацию личности постояльцев.