В Абу-Даби внедрят систему распознавания лиц во всех отелях

Говорит Москва

Сейчас технологию уже тестируют в ряде гостиниц.

В Абу-Даби внедрят новую систему в отелях
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На первом этапе работу системы проверят все пятизвёздочные отели, а впоследствии - четырёхзвёздочные и все остальные гостиницы эмирата. Об этом сообщает пресс-служба правительства эмирата Abu Dhabi Media Office.

Нововведение отвечает самым высоким стандартам безопасности и защищённости как для гостей, так и для сотрудников сферы гостеприимства. Оно позволит сократить время на регистрацию заезда и идентификацию личности постояльцев.

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