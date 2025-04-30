Обнародованы новые правила провоза жидкостей в Таиланд

В Таиланде вступили в силу новые, более жесткие правила провоза жидкостей в ручной клади, что затрагивает российских путешественников, направляющихся в эту страну. Гражданская авиация Таиланда (CAAT) усилила контроль за перевозкой жидкостей, гелей и аэрозолей, теперь они должны отвечать обновленным требованиям.

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С 22 апреля 2023 года все жидкие и гелеобразные вещества, а также аэрозоли должны быть в упаковках не больше 100 миллилитров. Это правило распространяется не только на воду, шампуни и пасты, но и на продукты питания, такие как супы и джемы, а также на косметику, включая тушь. Общий допустимый объем таких веществ не должен превышать 1 литр на одного пассажира. Все емкости должны быть помещены в один прозрачный пакет с застежкой. Исключение составляют только детское питание и медикаменты, необходимые по рецепту.

Товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, не попадают под эти ограничения, если они упакованы в специальные пакеты с подтверждением покупки. Аэропорты Таиланда обязаны информировать пассажиров о новых правилах на стойках регистрации и в зонах досмотра. Однако язык, на котором будет представлена информация, не уточняется, что может создать сложности для российских туристов, планирующих посетить страну.

Эти изменения могут оказать существенное влияние на удобство путешествий, поэтому туристам рекомендуется проверить содержимое ручной клади перед вылетом.

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