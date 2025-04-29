Сколько будет стоить летний отдых в новых отелях Абхазии

В преддверии летнего сезона редакция TourDom.ru узнала, какие новые отели в Абхазии готовы принять туристов в 2025 году. Новинок в этом сезоне в республике немного, но они есть. Во-первых, прошла реновация в уже существующих гостиницах и пансионатах. Например, в «Багрипше» открылся корпус «Адель» с люксовыми номерами. Во-вторых, несколько гостиниц в мае-июне запускаются с нуля.

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Самая осязаемая с точки зрения размера новинка – отель Royal Riviera в Гагре на 110 номеров. Восьмиэтажное здание в современном стиле находится в 34 км от аэропорта Адлера и в 280 м от муниципального галечного пляжа Колоннада. Купаться и загорать можно бесплатно, а вот шезлонги и зонтики за деньги. Фишка отеля – открытый подогреваемый бассейн, причем нужно учитывать, что в мае подогрев совсем не лишний – Абхазия не Эмираты.

Недельный тур из Москвы на двоих до 20 мая обойдется в 45,5 тыс. руб. в стандартном номере, в люксе – 59,1 тыс. руб. В июле цена взлетит почти в 3 раза – соответственно 130,7 и 188 тыс. руб. В стоимость входит перелет рейсами «Аэрофлота» или «России» до Сочи, а также трехразовое питание в формате «шведский стол». При заселении могут потребовать заплатить 5 тыс. руб. в качестве депозита. Потом обещают вернуть.

Отель Leto Boutique находится подальше – в Новом Афоне, расстояние до сочинского аэропорта – около 100 км. Гостиница состоит из пяти двухэтажных корпусов, в которых 46 люксовых номеров. Имеется открытый бассейн – без подогрева, зато с детским отделением. До муниципального пляжа села Псырцха – 400 м. Вокруг немало исторических и природных достопримечательностей: Новоафонский монастырь, грот и храм апостола Симона Кананита, развалины Анакопийской крепости, Новоафонская пещера и так далее. В июне тур из столицы с перелетом и завтраком на 7 ночей можно приобрести за 86 тыс. руб. (просто люкс) и 102,2 тыс. руб. (трехместный люкс). В июле – 112,6 и 129 тыс. руб.

Еще один новый отель – Solar – расположен за Сухумом, в поселке Агудзера, что в 135 км от аэропорта Адлера. Работает сезонно – с 1 июня по 31 октября. В трехэтажном здании 2024 года постройки 37 номеров. Имеется открытый бассейн с подогревом, в 400 м муниципальный пляж. Двухместный стандарт на неделю в июне будет стоить 88 тыс. руб., в июле – 133. За номер «комфорт с балконом», кстати, заплатить придется несильно больше. В июле, например, можно найти вариант за 134 тыс. руб.

Ранее мы написали, что прямые рейсы из Москвы в Сухум, которые должны открыться в мае, обойдутся туристам чуть дороже привычного маршрута через Сочи.