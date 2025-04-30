Турэксперт перечислила бюджетные направления за границу

Эксперт отдела продаж сервиса Onlinetours Дарья Абакумова напомнила, что раннее бронирование — один из лучших способов сэкономить на отдыхе.

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Пакетные туры за границу стоит оформлять за четыре — шесть месяцев до поездки, так можно выбрать лучшие отели и маршруты по доступным ценам, поделилась специалист в беседе с Life.ru.

Также в целях экономии можно рассмотреть менее популярные направления. К примеру, вместо традиционной Турции можно обратить внимание на Бахрейн. А в майские праздники есть возможность сэкономить на турах в Таиланд.

«Острова Самуи и Пхукет порадуют чистыми пляжами и умеренными ценами. Недорогой и приятный отдых предложит также Вьетнам — курорты Нячанг и Дананг», — заверила Абакумова.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН спрогнозировал рост спроса на поездки в Тунис.