«Это другой мир». Турист спешно покинул Турцию

Британский журналист Алекс Эванс, отправившись на отдых в турецкий Мармарис, уже через три дня спешно покинул страну, перебравшись на греческий остров Родос. Его откровенный рассказ в газете Express вызвал обсуждения о качестве турецких курортов.

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По словам Эванса, Мармарис оказался разительно непохож на рекламные брошюры. Если верхняя часть города радовала фешенебельными отелями, то нижняя напоминала «обшарпанный Блэкпул» с устаревшими аквапарками и дешёвыми алкогольными круизами. Кульминацией стал неожиданный стриптиз официантов во время ужина. Турист написал:

«Ровно в 21:00 они сорвали рубашки, пришлось срочно доедать спагетти».

Британца также раздражали навязчивые торговцы, вручавшие «бесплатный» рахат-лукум, а затем требовавшие денег, бесконечные магазины поддельных брендов и заведения с вывесками британских сетей, не имеющих ничего общего с ними.

На третий день Эванс с женой купили билеты на паром до Родоса, отдав по 8800 руб. с человека, и сразу ощутили контраст. В Греции были старый город, аутентичные лавки, свежие гирос и йогурт с мёдом.

«Это другой мир», — заявил он.

Турецкие власти фиксируют отток туристов в Грецию: только за 10 апреля греческие острова приняли 20тысяч 690 гостей из Турции. Европейцы всё чаще следуют их примеру, предпочитая «переждать» отдых в Турции на Родосе.