Какие страны чаще всего выдают россиянам шенгенские визы

В 2025 году лидерами по числу выданным россиянам шенгенских виз являются консульства Италии, Франции и Испании. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные компании «Виза Консалт Плюс».

«Итальянское консульство лидировало по количеству выданных шенгенских виз в 2024 году и осталось на той же позиции в I квартале 2025 года. Это связано с упрощенным порядком записи на подачу документов, с тем, что консульство часто выдает мультивизы сроком до года, лояльно и гибко подходит к рассмотрению документов и оценке каждого заявителя», – приводит пресс-служба слова руководителя компании, которая является членом РСТ, Михаила Абасова.

Он отметил, что второе место по числу выданных россиянам виз среди консульств шенгенской зоны занимает французское.

«Его популярность во многом обусловлена сложившимся стереотипом о лояльности к заявителям, особенно в части выдачи многократных виз сроком до пяти лет даже при первом обращении. В то же время наша статистика говорит об обратном. Сейчас консульство стало осторожнее подходить к многократным визам: 90% из них выдаются на срок до одного года, несмотря на хорошую визовую историю туриста. Сроки рассмотрения документов увеличились до трех недель без учета праздников и выходных», – пояснил Абасов.

Эксперт добавил, что тройку лидеров по количеству выданных россиянам шенгенских виз занимает консульство Испании.

«Визы оформляются быстро, хотя и на небольшие сроки – до трех месяцев», – уточнил Абасов.

По его словам, общая тенденция для всех консульств – усложнение требований к документам.