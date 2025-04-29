Во сколько туристам из России обойдется отдых в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия потенциально может стать популярным местом отдыха россиян, сказал НСН Дмитрий Горин. Российские туристы, посещающие Саудовскую Аравию, предпочитают останавливаться в премиальных пятизвездочных отелях, сказал в эфире НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

На встрече генпрокурора России и генпрокурора Королевства Саудовская Аравия обсуждался вопрос восстановления прямого авиасообщения между странами уже в ближайшее время. Иностранный представитель заверил, что работа над решением этого вопроса находится на завершающей стадии. Горин отметил, что Саудовская Аравия потенциально может стать популярным местом отдыха россиян.

«С точки зрения российского потока в Саудовскую Аравию, то он тоже потенциально может быть существенным, но нужно решить определенные логистические вопросы, в том числе подготовить прямые авиаперелеты. На сегодняшний день цены отдыха в Саудовской Аравии для россиян самые разные и зависят от гостиниц. Наши туристы выбирают в основном пятизвездочные и премиальные пятизвездочные отели. Средняя стоимость путешествия составляет 250-400 тысяч рублей на двоих, включая авиаперелет и размещение в гостинице на неделю», - сказал собеседник НСН.

Ранее Горин рассказал в пресс-центре НСН о том, что Российском союзе туриндустрии (РСТ) фиксируют рост по международным перевозкам до 30% по некоторым направлениям, при этом путешествия в рамках турпакета обойдутся значительно дешевле.