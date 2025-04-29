В какой стране ЕС еще можно получить «золотую визу»

Страны Евросоюза выдают ВНЖ за инвестиции в экономику, однако гражданам России куда сложнее получить «золотую визу», сказал НСН Артур Мурадян.

Лазейку с получением гражданства за инвестиции устранили почти все страны Евросоюза, однако получить вид на жительство (ВНЖ) в Европе все-таки можно, заявил в эфире НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Европейский суд общей юрисдикции счел нарушением норм ЕС и запретил действующую на Мальте систему покупки гражданства за инвестиции, известную как система «золотых паспортов». На острове действует программа получения гражданства страны в обмен на инвестиции в размере одного миллиона евро. Другие страны ЕС неоднократно выступали с критикой в адрес властей Мальты, отмечая, что эта схема позволяет получать гражданство лицам с криминальными доходами.

Мурадян отметил, что ряд европейских стран продолжают выдавать не «золотые паспорта», а «золотые визы» за инвестиции в экономику.

«Программы обмена инвестиций на паспорт действовали по сути только в двух странах Евросоюза – это Мальта и Кипр. Кипр ранее уже приостановил выдачу именно паспортов за инвестиции. Паспорт в обмен на инвестиции в Евросоюзе сейчас практически невозможно получить, так как должен быть очень большой ценз оседлости. Такую лазейку у себя не оставил никто, кроме Мальты. Однако получение «золотых виз» или ВНЖ все также доступно во многих странах ЕС: это и Греция, и Хорватия, и Болгария, и Венгрия. Но это абсолютно не то же самое, что гражданство», - сказал собеседник НСН.

«Золотая виза» - вид на жительство в обмен на инвестиции. ВНЖ страны Евросоюза дает право на проживание в данной стране, возможность пользоваться услугами банковской системы ЕС, позволяет посещать без виз 29 государств Шенгена, а некоторые виды ВНЖ дают право на работу. Европейский паспорт (гражданство) дает своему обладателю право на любую деятельность на территории Евросоюза - жить, работать, учиться в любой стране ЕС. К тому же, «золотой паспорт» позволяет без виз въезжать во многие страны мира - список зависит от страны, выдавшей документ.

По словам Мурадяна, раньше россияне охотно практиковали получение карибского гражданства.

«Россияне часто оформляли себе паспорта стран ЕС, точной статистики нет. Получить «золотую визу» в Евросоюзе по-прежнему возможно, но для граждан России во много раз сложнее. Как минимум, будет затруднительно перевести денежные средства. Практически каждая европейская страна выдает ВНЖ за инвестиции в экономику. Подобным не занимаются только первые три экономики ЕС – Германия, Франция и Италия. Одно время у россиян была популярна практика получения карибского гражданства: Сент-Китс и Невис, Барбадос и Доминика, однако все эти страны прекратили выдачу гражданства россиянам по программе инвестиций. По многим из этих паспортов был безвизовый взъезд в ЕС на определенный срок. А путешествовать по миру можно со всеми паспортами, за исключением сирийского и афганского, ряд стран нельзя посещать с пакистанским паспортом, также могут быть сложность с паспортами ряда африканских стран», - отметил Мурадян.

Ранее литовский лидер Гитанас Науседа подписал закон о лишении вида на жительство за поездки на родину россиян, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».