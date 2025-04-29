«Готовы объяснять». В Индонезии высказались о претензиях к российским туристам

Критика в адрес иностранных гостей на Бали не направлена исключительно против россиян, заявила заместитель министра туризма Индонезии Ни Маде Аю Мартини. Несмотря на резкие заявления губернатора острова Вайана Костера, который предлагал ограничить визовые льготы для туристов из России и Украины, официальная позиция правительства остается дружелюбной.

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Ранее губернатор Бали раскритиковал поведение некоторых российских туристов, отметив частые нарушения местных норм. Однако, как подчеркнула замминистра, подобные замечания касаются не только граждан РФ.

«Такие ситуации возникают с туристами из разных стран.Даже мы, индонезийцы, иногда ведем себя неподобающе в поездках. Это не следует воспринимать как целенаправленную критику России. Главное – соблюдать наши традиции и законы», – уточнила она.

Чтобы избежать конфликтов, Минтуризма Индонезии разработало специальные рекомендации для иностранных гостей. В них подробно описаны допустимые нормы поведения, включая уважение к местной религии и культуре.

«Некоторые нарушения происходят из-за незнания. Мы готовы объяснять, но ждем взаимного уважения», – пояснила чиновник.

Она подчеркнула, что Индонезия по-прежнему открыта для российских туристов, но призывает всех гостей быть более осознанными во время отдыха.