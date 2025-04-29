Парижские рестораны уличили в обмане туристов

Рестораны и кафе Парижа уличили в подмене вина, подаваемого туристам бокалами, на более дешевое. Об этом сообщила Le Parisien.

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Сотрудники издания вместе с двумя профессиональными сомелье посетили несколько бистро и брассерий, представившись англоговорящими туристами. В ходе проверки выяснилось, что вместо заявленных в меню премиальных сортов, таких как шабли (стоимостью около 9 евро за бокал), гостям подавали более дешевые варианты – например, совиньон по 5 евро.

По словам работников заведений, такая практика особенно распространена в популярных среди иностранцев районах. Официанты признались, что рассчитывают на неосведомленность клиентов: большинство туристов не различают нюансы вкуса и не замечают подмены.

Некоторые рестораны идут еще дальше – смешивают остатки разных вин и подают их во время акций, например в «счастливый час». Один из сотрудников заведения объяснил, что ему поручили наливать гостям более дешевое вино, чтобы не открывать дорогую бутылку, которая могла бы испортиться.

По французскому законодательству вино должно подаваться в оригинальной бутылке и разливаться при клиенте. Но контролировать нарушения сложно – только в Париже насчитывается около 60 тыс. заведений общепита. Однако за мошенничество при подаче алкоголя предусмотрены строгие наказания: до 3 лет лишения свободы и штраф в 30 тыс евро.

Эксперты рекомендуют туристам внимательно следить за тем, как наливают вино, и при малейших подозрениях требовать показать бутылку. В противном случае есть риск заплатить за премиальный напиток, а получить дешевую версию.