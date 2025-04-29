В аэропортах Таиланда устанавливают новую систему

В аэропортах Таиланда устанавливают терминалы для заполнения цифровых карт прибытия (TDAC). Иммиграционное бюро устанавливает сенсорные панели на черных стойках по несколько штук в ряд. Издалека их можно опознать по аббревиатуре, которая крупными буквами напечатана на корпусе.

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Уже послезавтра эти документы станут обязательными для въезда всех иностранцев в королевство. В идеале туристы должны заполнять документы заранее в течение 72 часов до прибытия, но на первых порах гостям разрешат оформлять необходимый пропуск на месте.

Те, кто не хочет тратить время в аэропорту Таиланда, могут попробовать ввести все необходимые данные заранее на сайте tdac.immigration.go.th. В его работе ещё вчера наблюдались проблемы, но сейчас, по заверениям туристов, все успешно работает:

«Сегодня заполняли на 7 человек, все окошки активные, без подвисаний, – рассказывают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». – Сложностей никаких, на все ушло 5 минут».

Для заполнения формы потребуются паспортные данные, номер рейса, цель визита, адрес проживания, а также контактная информация. Цифровая версия Arrival Card отличается от прежней бумажной наличием поля с медицинскими вопросами, возможностью вписать в нее путешествующих совместно родственников и тем, что карту можно заполнить не только в самолете перед посадкой, но и в любой момент в течение 3 дней перед прибытием.

Ранее TourDom.ru писал, что российские авиакомпании не будут требовать TDAC у туристов при регистрации на рейсы в Таиланд.