В АТОР сообщили об изменении спроса на отдых в Стамбуле

Продажи туров в Стамбул упали на четверть после произошедшего в апреле землетрясения — россияне в числе других туристов из стран СНГ резко потеряли интерес к популярному турецкому городу. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Так, на ближайшие даты около 30 процентов туров отменены или отложены на более поздний срок, хотя не было официальных предупреждений о потенциальных рисках поездок в Стамбул. При этом туроператоры объясняют, что туристы, которые уже находятся в городе, проводят свой отдых спокойно.

«Панических звонков или требований немедленного возврата домой никто из опрошенных нашим изданием туроператоров не получал», — указали в АТОР.

Ранее в Генеральном консульстве РФ в Стамбуле порекомендовали находящимся в турецком городе и его окрестностях соотечественникам следовать требованиям безопасности при землетрясениях и избегать паники. Землетрясение магнитудой 6,2, сопровождавшееся серией афтершоков, произошло в Мраморном море на глубине 6,9 километра рядом с городом Силиври в провинции Стамбул, говорится в источнике.