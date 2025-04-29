Египетской авиакомпании ограничили полеты в Россию

Египетской авиакомпании Al Masria ограничили полеты в Россию из-за массовых задержек рейсов. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

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Уточняется, что по договоренности с Росавиацией второй национальный авиаперевозчик этой африканской страны после 20 мая сократит количество рейсов между египетскими курортами и российскими городами на треть — с 69 до 49. Пассажиров отмененных рейсов перевезут другими авиакомпаниями: Azur Air, «Уральскими авиалиниями» и Red Wings, а также египетскими Egypt Air, Air Cairo и Red Sea.

Представители Al Masria объяснили массовые задержки угрозами безопасности полетов в российских аэропортах и международными санкциями, из-за которых иностранный перевозчик не может закупать запчасти для самолетов и хранить их в отечественных авиагаванях.

Ранее в апреле другая иностранная авиакомпания, «Туркменские авиалинии» (Turkmenistan Airlines), решила возобновить полеты в Россию. Пассажирские самолеты начнут летать по маршрутам Ашхабад — Москва — Ашхабад и Ашхабад — Казань — Ашхабад с 1 мая.