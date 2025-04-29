«Уши или хвосты». Что можно увидеть на рынках в Мексике

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала местные рынки фразой «это, конечно, стресс». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, россиян всегда шокирует мексиканская курица, которая имеет желто-серый оттенок.

«Но главный сюрприз на рынке — это жареная свиная кожа. Продается в огромных листах, будто засушенные скатерти. Иногда рядом еще и обжаренные уши или хвосты», — рассказала она.

Также там можно найти бараньи головы, языки, кишки и другие части животных. Ершова заметила, что за месяцы жизни в Мексике ни разу такое не купила, но мексиканцы выстраиваются в очереди.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о страхе мексиканцев перед одной особенностью жизни в России. По ее словам, они боятся туда ехать из-за слишком сурового климата.