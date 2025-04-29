Тревел-блогер ответил, в какой стране Азии комфортно жить на 50 тысяч рублей

Сейчас это одно из наиболее популярных направлений среди наших соотечественников. Путешественник Алексей Кутовой поделился личным опытом «зимовки» в Азии. Блогер рассказал, в какой стране будет комфортно даже с 50 тысячами в месяц. По словам Алексея, жить, ни в чём себе не отказывая, получится во Вьетнаме.

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Путешественник уточнил, что после резкого роста интереса россиян к отдыху в стране местные сильно подняли цены на всё в крупных городах. Бюджетно отдохнуть получится на более локальных курортах. Конечно, речь идёт не о пятизвёздочных отелях и виллах, но об относительно приемлемом уровне туризма.