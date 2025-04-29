Туристы поднялись в Альпы в летней одежде и заблудились

Две австрийские семьи, отправившиеся покорять гору Шафберг в лёгкой летней экипировке, оказались в опасности и вызвали спасателей.

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Четверо взрослых и двое детей решили подняться на вершину высотой 1783 метра, возвышающуюся над озером Мёних. Однако часть группы оказалась экипирована не должным образом – они были одеты в шорты и кроссовки. В итоге туристы попали в снежные заносы и заблудились в плотной пелене тумана.

Первоначально они пытались самостоятельно выбраться, но к сумеркам запросили помощь через экстренные службы. На место прибыла команда из шести спасателей. Часть пути им пришлось преодолевать пешком по сложному рельефу. Эвакуацию проводили поэтапно, жертв удалось избежать.

Спасатели подчеркнули, что туристы были совершенно неподготовленными, и предупредили об угрозах, связанных с пренебрежением базовым снаряжением в горной местности. Об этом информирует Bild.

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