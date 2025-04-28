Какая погода ждет туристов на зарубежных пляжах в первомайские выходные

Специально для тех туристов, которые на первомайские выходные спланировали поездки за рубеж, посмотрели прогноз погоды на популярных курортах. На Эгейском побережье Турции, в Фетхие, отдыхающие сегодня наслаждались хорошей погодой. На солнце 24 градуса в отсутствие ветра ощущались как 28. Некоторые купались.

«Летом регулярно плаваем у себя в Подмосковье, поэтому здесь легко вошли в воду, даже 7-летний ребенок», – рассказал корреспонденту TourDom.ru турист из Москвы.

Впрочем, большинство гостей отеля просто загорали или плавали в бассейне. На Средиземном море, в Анталье, погода такая же, но вода в море чуть теплее, по словам местных, она уже прогрелась до +21.

По прогнозам синоптиков, с завтрашнего дня погода на курортах начнет портиться, пройдут дожди с грозами, в среду температура воздуха упадет до +19, прогнозируют ветер до 10 м/с. К 3 мая осадки прекратятся, потеплеет до +21, а к следующим майским выходным – до +23. Но это если верить прогнозам.

«На прошлой неделе нам тоже предсказывали высокую вероятность дождей, но видите – не сбылось, – рассказал представитель отеля. К тому же здесь дождики не такие серьезные, как в Москве, – они теплые и короткие».

По словам местных, к 12 мая становится уже стабильно тепло.

В Стамбуле в длинные выходные будет вполне комфортная погода для прогулок и экскурсий – до +15. 1 и 2 мая возможен небольшой дождь, зато уже 3-го числа воздух прогреется до +19.

Более жаркая погода стоит в Египте – в Хургаде сегодня +30, на первые майские +26…+29. В Шарм-эль-Шейхе в среднем на 2 градуса выше, с порывами ветра до 10 м/с.

Тем, кто любит погорячее, для отдыха на праздники стоит выбрать Дубай. Сегодня там 43 градуса, правда с ветром. На майские «похолодает» до +40, а пик зноя придется на 4–5 мая – до +44.