Во сколько обойдется слетать в Анталью на первомайские праздники

До майских праздников осталось всего 2 дня, и если вы вдруг задумались, не махнуть ли туда, где тепло и море, то вот вам несколько вариантов улететь из Москвы в Анталью, где уже сейчас установилась летняя погода, а к 9 мая и вовсе может потеплеть до +30.

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Для тех, кто хочет отправиться на неделю и именно в первый праздничный день, выгоднее всего туда лететь «Победой», а возвращаться чартером AZUR air: билет без багажа обойдется в 34,9 тыс. руб., с багажом – 41,5 тыс. Также есть еще варианты скомбинировать билеты других авиакомпаний, но уже от 40 тыс. налегке и 47 тыс. с багажом. Round trip у «Победы» – от 41,7 и 49 тыс. соответственно.

Наиболее выгодный недельный вариант с вылетом 2 мая из Москвы и возвращением 8 мая предлагает все та же «Победа» – всего 35,6 тыс., если путешествовать налегке. За багаж придется доплатить 6,2 тыс. руб. У других компаний получается дороже – и с багажом, и без.

Если есть возможность слетать только на 4 выходных дня, то за путешествие 1–4 мая можно заплатить 33,6 тыс. налегке (за багаж еще 6,5 тыс.), если улететь из Москвы «Победой», а вернуться Turkish Airlines. Другие варианты получаются дороже.

Если же вы можете позволить себе отдыхать все первые 11 дней мая, то наиболее выгодно слетать в Анталью будет чартером AZUR air: билет туда-обратно сегодня стоит 61,3 тыс. руб., багаж включен. Правда, вылет из Москвы только в 20:50, а с турецкого побережья в 13:45, то есть полтора дня отдыха пропадает. Тем, кого это не устраивает, «Победа» предлагает вылет из российской столицы 1 мая в 07:55 или 09:40, а из Турции – в 15:05 11 мая, но тогда придется доплатить 7,5 тыс. руб. за билет и еще 14 тыс. за багаж (всего придется отдать 82,7 тыс. руб.). Можно в одну сторону улететь утром «Победой», а вернуться Utair (вылет в 16:50) – тогда билет с багажом будет стоить чуть дешевле, чем предыдущий вариант (81,3 тыс. руб.).

Для тех, кто не привязан к выходным в рамках праздничной декады, самое выгодное 4-дневное путешествие придется на 4–7 мая: если лететь туда «Победой», а обратно чартером AZUR air, то цена составит всего 20,5 тыс. руб. плюс 3,7 тыс. за багаж. Правда, из Антальи придется вылетать в 06:40 – день теряется.

Есть варианты с более поздним обратным рейсом. Например, у Utair в 16:50 или у S7 в 14:55. В этих случаях за билет придется заплатить соответственно 27,2 тыс. руб. (плюс 7 тыс. за багаж) и 29,2 тыс. руб. (плюс 8,8 тыс. за багаж).