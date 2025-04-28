Турэксперт прокомментировала ситуацию с поездками в Индию

Директор туристического агентства «Ассорти путешествий» Эльмира Ахвердиева прокомментировала ситуацию с поездками в Индию. По её словам, пока нет массовых отказов от поездок в страну.

«Отказаться от турпоездки может любой человек, как и вернуть деньги за тур. Такое право россиянам даёт 32-я статья ФЗ №2300-1, известная как закон о «Защите прав потребителя», а также 782-я статья ГК РФ», — заявила Ахвердиева в беседе с ОТР.

По её словам, туристам стоит отслеживать информацию в официальных новостях и ориентироваться на данные МИД и специализированных туристических сайтов.

Ранее российское посольство в Индии призвало людей воздержаться от поездок в индийские союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх.