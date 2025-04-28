Лодка с туристами столкнулась со скалой в Дагестане, один человек погиб

В Сулакском каньоне в Дагестане во время поворота лодка с туристами опрокинулась, и все оказались в ледяной воде. В результате инцидента погиб один человек. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщил Telegram-канал «112».

— На данный момент известно об одном погибшем, судьба остальных уточняется, — передает Telegram-канал.

17 марта 26-летняя британка Александра Кларк сгорела заживо на лодке из-за взорвавшегося баллона для дайверов вблизи таиландского острова Ко Тао. В результате взрыва баллона возник сильный пожар, который быстро охватил всю лодку. Туристке не удалось выбраться из уборной. Позднее на судне обнаружили обгоревшее тело девушки.

12 марта в городе Варадеро, расположенном в провинции Матантас Кубы, двух российских туристов, мужчину и женщину, утянуло волнами в Атлантический океан. Тела утонувших смогли вытащить из воды, но откачать россиян не удалось.