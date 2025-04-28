В отеле Японии мужчину заставили подписать декларацию о военных преступлениях

Отель в Азии вынудил туриста из Израиля при заселении признаться в неучастии в военных преступлениях. Об этом сообщает портал Ynetnews.

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Путешественник, посетивший японский город Киото, пожаловался, что в местной гостинице Wind Villa его заставили подписать декларацию о том, что во время службы в Армии обороны Израиля он не совершал таких преступлений, как изнасилование, уничтожение сдавшихся в плен людей или нападение на мирных жителей.

«Сотрудник вручил мне эту форму и сказал, что без ее подписания мне не разрешат зарегистрироваться, — сказал мужчина, который служил в армии военным врачом. — Это смешно и абсурдно. Я сказал ему, что мы не лишаем жизни женщин и детей. Зачем нам это делать?»

Турист сначала отказался подписывать декларацию, но сотрудник отеля уверил его, что это обязательное правило для гостей из Израиля и России.

«В конце концов, я решил подписать ее, потому что мне нечего скрывать. Я не совершал никаких военных преступлений, и израильские солдаты этого не делают. Я подписал, потому что не хотел создавать проблем, и потому что эта форма ничего не значит», — признался израильтянин.

После инцидента посол Израиля в Японии Гилад Коэн направил письмо губернатору Киото Такатоси Нисиваки, в котором выразил обеспокоенность по поводу дискриминации в отношении израильских туристов.

В 2024 году другой отель в этой же стране отменил бронирование туриста из Израиля. Его сотрудники сослались на возможные военные преступления, которые израильская армия совершает в секторе Газа.