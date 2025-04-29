Министр сообщил о решении проблем с авиарейсами между Россией и Тунисом

Количество прямых рейсов между Тунисом и Россией вскоре увеличится. Об этом заявил министр туризма республики Суфьян Текайя, отвечая на вопрос об отмене рейсов авиакомпании Express Airline из Москвы в Хаммамет.

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«Сейчас ведутся консультации между тунисскими и российскими специалистами по организации авиасообщения между Тунисом и Москвой. Ожидаем, что конкретные решения будут приняты в ближайшие дни», – сообщил чиновник.

Министр подчеркнул, что власти Туниса прилагают усилия для привлечения дополнительных авиакомпаний на российское направление:

«Мы работаем над устранением всех препятствий, чтобы выполнить поставленные задачи. В ближайшей перспективе планируем увеличить число перевозчиков, что позволит нарастить частоту рейсов и улучшить транспортную доступность».

Ранее TourDom.ru писал, что туроператор Библио-Глобус уведомил турагентов об отмене туров в Тунис – прямые рейсы в аэропорт Энфида-Хаммамет должны были начаться из Москвы и Санкт-Петербурга 26 апреля. Express Airline, которая должна была обслуживать эту программу, временно приостановила рейсы.

Причины сбоя не уточняются, но в Министерстве туризма заверили, что ситуация скоро стабилизируется.