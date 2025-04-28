Туристов в Европе попросили избегать поездок на общественном транспорте

Массовые отключения электричества охватили несколько стран Европы, оставив без света крупные города, такие как Мадрид, Барселона, Лиссабон и Брюссель. По данным местных СМИ, авария затронула транспортную инфраструктуру, интернет-связь и работу аэропортов.

В Лиссабоне полностью прекратило работу метро, а в Испании поезда встали на линиях в Мадриде и Барселоне. Пассажирам пришлось в экстренном порядке покидать вагоны и идти пешком. Как сообщает Cadena SER, движение может быть восстановлено не раньше чем через несколько часов.

Особую тревогу вызывает ситуация в мадридском аэропорту Барахас, где из-за отсутствия электроэнергии приостановлены рейсы. По данным El Mundo, задержки могут затронуть десятки тысяч пассажиров. Параллельно в соцсетях растет число жалоб на перебои с интернетом и мобильной связью.

Первоначально проблемы зафиксированы в Португалии (Лиссабон, Алгарве, Коимбра), Испании (Мадрид, Барселона) и Франции (Бургундия). Однако позже сообщения об отключениях поступили из Бельгии, Нидерландов и Андорры. Власти пока не комментируют причины инцидента, но эксперты не исключают масштабный сбой в энергосистеме.

Ситуация остается напряженной – жителям и туристам рекомендуют избегать поездок на общественном транспорте и готовиться к возможным затяжным перебоям.