Авиасообщение между РФ и Саудовской Аравией может восстановиться

Вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией может быть решен в ближайшее время. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, об этом говорилось на прошедшей в Москве встрече генпрокурора РФ Игоря Краснова и генпрокурора Королевства Саудовская Аравия Сауда бен Абдаллы Аль Муаджиба.

Краснов пояснил, что полгода назад на встрече в Рио-де-Жанейро обсуждалась тема возобновления прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией.

"К сожалению, этот вопрос до сих пор не снят с повестки дня. Сегодня путь от Москвы до Эр-Рияда отнимает неоправданно много времени, что в свою очередь не в полной мере способствует развитию туризма и привлечению взаимных инвестиций. Полагаю, что мы в рамках компетенции могли бы повлиять на разрешение данной проблемы", - привели слова российского генпрокурора в пресс-службе надзорного ведомства.

В связи с этим Сауд бен Абдалла Аль Муаджиб заверил, что работа на данном направлении ведется активно и находится в завершающей стадии, а в ближайшее время вопрос будет окончательно решен.

На встрече генпрокуроров двух стран в Рио-де-Жанейро в рамках первого саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" в октябре прошлого года отмечалось, что уже определены как минимум два авиаперевозчика, готовых к таким полетам - российская Red Wings и саудовская Flynas. Единственным препятствием для возобновления полетов является отсутствие гарантий саудовской стороны о незадержании авиационной техники по запросам третьих стран в связи с незаконными санкциями.