Франция стала отказывать россиянам в визах из-за подозрений в шпионаже

Франция в последние годы стала отказывать россиянам в визах из-за подозрений в шпионаже. Об этом сообщила газета Le Monde.

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Чтобы «защититься от риска вмешательства», с 2022 года Франция отклонила 1,2 тысячи заявок на получение шенгена, поданных в консульства страны в России.

В основном отказы коснулись дипломатов, однако среди них были и руководители предприятий, которые собирались во Францию в командировки, а также докладчики на научных симпозиумах.

Кроме того, в перечне не получивших визу оказались люди, которые указали в качестве цели поездки посещение фестивалей и культурных мероприятий.

Ранее Франция официально подтвердила, что перестала признавать российские загранпаспорта старого образца. Обладатели пятилетних документов больше не смогут получить визы в эту страну ЕС.