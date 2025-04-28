Названы худшие страны для отпуска летом

Худшие страны для путешествия в летний период назвал россиянам в беседе с «Мослентой» турагент и travel-эксперт Тариел Гажиенко. По его словам, в это время долгожданный отпуск легко может превратиться в настоящее испытание — из-за экстремальной жары, сезона дождей или риска стихийных бедствий.

© unsplash

Так, не лучшей идеей будет отправиться летом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), так как в это время страна превращается в настоящую «сковородку» — температура воздуха поднимается до плюс 45-50 градусов. Также наблюдается крайне высокая влажность и нередки песчаные бури, которые ухудшают видимость и затрудняют передвижение.

На Кубе лето — это сезон ураганов. Поэтому здесь отдыхающих будут ждать тропические ливни, высокая влажность и жара. Также существует риск отмены рейсов и закрытия отелей из-за непогоды. Аналогичная ситуация наблюдается и в Мексике.

В Таиланде в этот период также сезон дождей. Море в это время года тоже неспокойное, на некоторых пляжах купаться даже опасно для жизни.

В Египте же летом, как и в ОАЭ, температура воздуха доходит до 50 градусов жары. Длительное пребывание на открытом воздухе может привести к тепловому удару и обезвоживанию.

В Индии летом сезон муссонов, который длится с июня по сентябрь. В некоторых районах страны даже останавливается движение, поскольку дожди размывают дороги. Как следствие, добраться до некоторых достопримечательностей просто невозможно. Кроме того, существует высокий риск заражения различными инфекционными заболеваниями, передающимися через воду.

Последняя страна в списке — Филиппины, где летом сезон тайфунов, который длится с июня по ноябрь.

Ранее москвичи рассказали о планах на майские праздники.