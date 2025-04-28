Консульство Франции в Москве ответило на ограничения на визы

Франция официально больше не признает небиометрические паспорта граждан РФ. Уведомление об этом появилось на сайте консульства в Москве.

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«С 14 апреля 2025 года Франция больше не будет признавать небиометрические паспорта, за исключением паспортов детей в возрасте до 15 лет», – сообщает дипмиссия.

О нововведении стало известно еще на прошлой неделе. Начали поступать жалобы, что в визовых центрах не принимаются документы у заявителей с пятилетними загранпаспортами. В них не предусмотрена биометрия. При этом официальное подтверждение от дипломатов появилось только сейчас.

Кроме того, и сам ВЦ Франции начал рассылать заявителям письма об изменении правил.

«Подача с небиометрическим паспортом невозможна до особых распоряжений», – уточняется в рассылке.

Наконец, на банковские карты заявителей, которые записаны на подачу с пятилетним паспортом, начали приходить возвраты уплаченного при записи сервисного сбора.

Ранее TourDom.ru написал, что в этом году Франция заметно сократила сроки выдаваемых виз для российских туристов. Основная масса стала получать шестимесячные мультишенгены.