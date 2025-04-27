Во сколько обойдется слетать на Филиппины из Москвы

В системах онлайн-бронирования замечены относительно недорогие варианты перелетов из Москвы на Филиппины в конце весны – начале лета.

Билеты на рейсы авиакомпании China Southern Airlines с отправлением из российской столицы в Манилу 20 мая и возвращением через 3 недели, 8 июня, стоят 41,2 тыс. руб., багаж включен в тариф. (Здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 16:30 27 апреля. – Ред.)

На пути туда стыковка в аэропорту китайского Гуанчжоу займет 2 часа 15 минут, а вот на обратном маршруте придется сделать две: в том же Гуанчжоу – 11 часов 40 минут и в Пекине – 2 часа 20 минут. Впрочем, можно выбрать и вариант с одной пересадкой, он обойдется на 3 тыс. руб. дороже – в 44,2 тыс. руб.

Другая китайская авиакомпания, China Eastern Airlines, анонсировала недорогие билеты из Казани в Пусан (Корея) с пересадкой в шанхайском аэропорту Пудун. Перелет 25 мая туда, 3 июня обратно. Цена, включая перевозку чемодана, – 42,2 тыс. руб.

У авиакомпаний из Китая периодически появляются спецпредложения на стыковочных маршрутах в Юго-Восточную Азию. Как видим, не только из Москвы, но и из региональных городов. Некоторые туроператоры делают GDS-туры на таких рейсах (билеты покупаются под запрос в глобальных системах дистрибуции. – Ред.).