Россиян призвали не посещать два региона в Индии

Посольство России в Индии призвало соотечественников воздержаться от посещения двух регионов. Предупреждение размещено в Telegram-канале диппредставительства.

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Россиянам рекомендовали без крайней необходимости не ездить в союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх из-за обострения отношений Индии и Пакистана.

Тем, кто уже находится в этих регионах, необходимо сообщить об этом на почту посольства consuldelhi@mid.ru, а также срочно покинуть территории при первой возможности.

«Следите за новостями, следуйте официальным указаниям индийских властей и дальнейшим рекомендациям посольства», — добавили авторы публикации.

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта в Кашмире, в ходе которого не выжили 26 человек. Власти Индии обвинили пакистанские спецслужбы в причастности к расправе над туристами и пообещали наказать организаторов.