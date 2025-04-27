Более 1 тыс. домов незначительно повреждены при землетрясении в Стамбуле

СТАМБУЛ, 27 апреля. /ТАСС/. Турецкие власти обследовали свыше 15 тыс. домов в Стамбуле после сильного землетрясения, которое произошло в минувшую среду. Чуть более 1 тыс. из них получили незначительные повреждения, сообщил министр экологии и градостроительства республики Мурат Курум.

"Мы продолжаем оценивать сообщения, которые поступают от наших граждан после землетрясения, и ущерб, которое оно нанесло. К настоящему времени мы обследовали 15 013 домов. Установлено, что 12 398 из них не получили повреждений, 1 025 незначительно повреждены", - написал министр в X, не приведя других деталей.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море 23 апреля. За ним последовали сотни афтершоков магнитудой до 5. Подземные толчки ощущались в Стамбуле и в других регионах Мраморного моря. По данным турецких властей, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.