В Эстонии вступили в силу новые правила перевозки

В Эстонии с 27 апреля вступили в силу новые правила перевозки через эстонско-российскую границу наличных денег и товаров, попавших под санкции. Согласно нововведению от наказания не удастся уйти, даже совершив нарушение по небрежности или легкомыслию.

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Если на контрольно-пропускном пункте у частного лица насчитают запрещенки до 10 тыс. евро, его оштрафуют на сумму до 2,4 тыс. евро. Кроме того, все это может быть конфисковано в рамках ускоренного производства сотрудниками таможенного контроля. Превышение потолка или повторное нарушение таможенных правил трактуется как уголовное преступление, где наказание может составить до 6 лет тюрьмы.

Под санкциями находится обширный перечень, что нельзя иметь с собой тем, кто собирается поехать в Россию. В этом списке, установленном Европейским союзом, такие товары стоимостью более 300 евро за единицу, как наручные часы и украшения, косметика, одежда и обувь, спортивные принадлежности, посуда и даже ковры. Нельзя иметь при себе бытовую электронику и видеоприставки дороже 750 евро. Есть запрет на провоз фотокамер по цене больше 1 тыс. евро, а аппаратура для подводной и аэрофотосъемки изымается в любом случае. Налогово-таможенный департамент отметил, что ограничение предметов роскоши не распространяется на личные вещи, в частности на смартфон, сумочку, верхнюю одежду.

Границу нельзя пересекать, имея на руках евробанкноты и валюты государств – членов ЕС, среди которых шведские, датские и чешские кроны, польские злотые, хорватские куны, румынские леи, венгерские форинты, болгарские левы. В виде исключения таможня может разрешить вывоз небольших сумм для личного пользования во время поездки, но порог на сайте ведомства не указан. Зато дан совет – закладывать больше времени на прохождение всех таможенных процедур.

Ранее TourDom.ru писал, что на погранпереходе «Нарва» накануне Пасхи возник коллапс – сотни людей провели в очередях на эстонской стороне до 10 часов, чтобы попасть в Россию. А с 30 апреля по 2 мая переход вообще закроют.