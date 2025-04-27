Туристы сомневаются, что новый вариант All Inclusive приживется в Турции

Новость о том, что в Турции собираются опробовать еще один вариант системы «все включено» – безалкогольный All Inclusive – вызвала живой интерес у наших читателей. Пост по теме в тг-канале «Крыша ТурДома» собрал более 100 комментариев.

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Суть предлагаемой модели в том, чтобы дать отдыхающим в отеле возможность выбора между классическим «все включено» и «безалкогольным» – для тех, кто не употребляет спиртного и не хочет за него платить, покупая тур. Многие подписчики нашего тг-канала, принявшие участие в обсуждении, сомневаются в реализуемости такой идеи, хотя бы из-за сложности контроля:

«Пусть попробуют – придется ставить надзирателя за соблюдением правил. Как отслеживать – по цвету браслета? Но ведь браслет можно передать страждущему по выпивке товарищу или просто взять спиртное не только для себя, но и на компанию».

А некоторые в комментариях ставят вопрос шире: почему возможность выбора предлагается давать только при бронировании «алкогольного» или «безалкогольного» турпакета? Например, многие отправляются на отдых без детей, но им же приходится оплачивать при покупке тура входящие в All Inclusive детские клубы. Кого-то не интересует анимация, или аквапарк, или спортивный клуб, но все это тоже входит в цену, так как связано с затратами гостиницы. Вариант, учитывающий пожелания каждого, вряд ли вообще возможен при системе «все включено».

Напомним, отельеры Турции, с которыми пообщался корреспондент TourDom.ru, сомневаются, что «безалкогольный» All Inclusive, который планирует опробовать в турецких гостиницах немецкий туроператор Schauinsland-Reisen, оправдает себя экономически.

Ранее мы писали об очередном предложении представителя турбизнеса Турции отказаться от системы «все включено».