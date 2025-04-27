Россияне нарушили общественные законы в Таиланде

В Таиланде видеоролик об отдыхе иностранных туристов на море вызвал скандал в соцсетях и местной прессе. На первый взгляд ничего необычного – в жаркий день молодые люди по грудь в воде пьют пиво из банок и курят. Только вот произошло все это в национальном парке островов Пхи-Пхи, где употреблять спиртные напитки запрещено, а курить нельзя – во всех общественных местах королевства. В игнорировании законов заподозрили россиян.

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Нарушители правил отдыхали в бухте Пиле на популярном острове Пхи-Пхи Лей. По местным поверьям, купание там благотворно влияет на организм. Чтобы окунуться в волшебные воды, а также посетить находящуюся неподалеку бухту Майя Бей, на необитаемый островок ежедневно прибывают толпы туристов с Пхукета и побережья Краби.

В ходе расследования инцидента выяснилось, на каком катере доставили иностранцев с видео, и нашли свидетелей. Оказалось, что туристов предупреждали о запрете употреблять пиво и мусорить, однако это не возымело никакого действия. Руководство парка сделало запрос в полицейский участок на соседнем острове Пхи-Пхи Дон с просьбой выяснить, где сейчас находятся туристы из этой группы. За содействием в их поиске также обратились к туроператорам, гидам и общественности.

Защитники природы считают, что нарушителей нужно непременно найти и заставить заплатить штраф в назидание другим. Пока же наказан владелец катера, которому выставили счет на 10 тыс. батов (около 25 тыс. руб.) за то, что допустил провоз спиртных напитков на природоохранную территорию. Судну также временно запретили входить в воды парка.

Ранее TourDom.ru писал, что местные власти приняли решение регулировать количество желающих побывать в заливе Майя, чтобы защитить популяцию обитающих там рифовых акул. Крохотный остров Пхи-Пхи Лех в провинции Краби стал популярным благодаря съемкам фильма с участием Леонардо Ди Каприо.