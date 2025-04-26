Российская авиакомпания сможет летать из Москвы на остров-курорт в Малайзии

Авиакомпания Red Wings получила допуск на выполнение рейсов из Москвы на курортный остров Лангкави в Малайзии и сможет летать туда от 3 до 7 раз в неделю. О заявке стало известно из материалов, опубликованных на сайте Росавиации 18 апреля. Как сообщил вчера «ТурДому» представитель авиакомпании, она была удовлетворена.

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«Будем летать при наличии заказчика», – уточнил наш собеседник.

Лангкави, где россияне могут провести без визы до 30 дней, хорошо известен российским туроператорам. В нулевых были прецеденты, когда компании организовывали разовые рейсы с «отстоем», когда самолет с экипажем дожидался завершения отдыха туристов и потом увозил их обратно. Однако вероятность того, что сейчас появится интересант, готовый взять риски и загружать целую цепочку рейсов, невелика. Причина в резком снижении количества россиян, которые могут себе позволить зарубежный туризм, а также в высокой конкуренции со стороны других направлений. Наиболее обеспеченные туристы предпочитают Мальдивы – в 2024 году эта страна приняла 225 тыс. гостей из РФ (для сравнения: в Малайзии побывали 130 тыс. – Ред). А те, для кого на первом месте цена, выезжают в Таиланд или Вьетнам.

Власти Малайзии неоднократно выражали заинтересованность в организации прямых рейсов, однако дальше разговоров дело не идет. Причина еще в том, что имеющийся турпоток уже успешно обслуживают иностранные авиакомпании. Россияне могут добраться на Лангкави со стыковкой в Дубае на flydubai, билет туда-обратно обойдется примерно в 70 тыс. руб.