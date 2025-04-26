В Сеуле проходит фестиваль лотосовых фонарей

Праздничное шествие осветило вечерние улицы Сеула в рамках фестиваля лотосовых фонарей "Ёндынхве" в преддверии Дня рождения Будды, который в 2025 году отмечается 5 мая. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Колонна стартовала около 19:00 по местному времени от ворот "Тондэмун" и прошла примерно 4,5 км до храма Чогеса. По данным организаторов, в шествии приняли участие около 50 тыс. человек, включая представителей нескольких буддийских орденов, монахов из крупных храмов по всей стране, верующих в национальных костюмах и простых горожан. Они держали около 100 тыс. собственноручно изготовленных фонарей различной формы.

Также в колонне можно было наблюдать различные крупные фигуры, включая дракона, из пасти которого вырывался огонь, льва и тигра, слона, средневековый корейский "корабль-черепаху" и другие инсталляции на религиозные мотивы, были персонажи мультфильмов. В этом году буддийский праздник и южнокорейский День детей отмечаются в один день - 5 мая, поэтому во главе процессии шли также дети. В колонне можно было заметить участников из Бангладеш, Вьетнама, Камбоджи, Мьянмы, Непала, Таиланда.

Фестиваль продолжится в воскресенье, но шествие ожидается менее масштабное.

"В этом году фестиваль "Ёндынхве" проходит после недавних масштабных лесных пожаров на юго-востоке страны, потрясений государственного уровня и на фоне политической нестабильности. Фестиваль несет в себе послание исцеления и гармонии, чтобы души граждан наполнились спокойствием, надеждой и смелостью", - заявили в одном из крупнейших буддийских орденов страны "Чоге".

Речь идет о внутриполитическом кризисе в Южной Корее, в результате которого Конституционный суд отрешил 4 апреля от власти президента Юн Сок Ёля, а также о масштабных пожарах на юго-востоке страны, затронувших в том числе несколько буддийских храмов.

История

В 2020 году фестиваль "Ёндынхве" был включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Помимо шествия, фестиваль включает традиционные игры и религиозные ритуалы, один из них символизирует рождение Будды. Участники зачастую самостоятельно изготавливают фонари, в которые вкладывают наилучшие пожелания для самого себя, близких и всей страны, а зажигание фонарей символизирует просветление отдельного человека и всего общества, говорится на сайте ЮНЕСКО.

"Фестиваль - время праздника, когда социальные границы временно устранены. В периоды социальных неурядиц он играет важную роль в объединении общества и помогает людям преодолеть злободневные проблемы", - поясняется на сайте международной организации.

"Ёндынхве" уходит корнями в далекую историю - упоминание о нем содержится в исторической летописи Кореи "Самгук саги". В 866 году король Кёнмун вместе с женой посетил храм, чтобы посмотреть на фонари. В период Корё (918-1392) буддизм приобрел статус государственной религии и процветал. В последующую эпоху Чосон (1392-1910), когда власти опирались на конфуцианство, фестиваль приобрел народный характер.