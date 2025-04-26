Безвизовый обмен между Россией и Индией оказался под вопросом

Обострение отношений между Индией и Пакистаном, которое случилось из-за теракта в штате Кашмир, еще больше откладывает запуск между Россией и Индией обмен безвизовыми тургруппами. А может, и вообще снимает вопрос с повестки – в условиях боевых действий безвиз для тургрупп может восприниматься как один из каналов проникновения в страну нежелательных элементов.

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Упрощение въезда обсуждается уже несколько лет – как минимум с 2016-го, причем внятных сроков, когда будут приняты необходимые решения, нет. Год назад замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков прогнозировал: безвиз для тургрупп заработает в третьем квартале 2024-го. Не случилось. В сентябре прошлого года стало известно, что проект соглашения был передан Индии, но с тех пор тишина. В Минэкономразвития тогда предположили: решения стоит ждать уже в 2025-м. Правда, учитывая геополитическую ситуацию, в это верится с трудом.

При этом эксперты вообще сомневаются в целесообразности группового безвизового режима с Индией – с массой бюрократических формальностей. Возможно, более правильным решением является усовершенствование механизма электронных виз – их могут оформлять граждане обеих стран.

«Заверять бумажки и печати, привозить списки туристов на границу – это страшный атавизм, возврат в каменный век в эпоху онлайн, биометрии и 3D-принтеров, прокомментировал руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович.

Тот факт, что есть механизм электронных виз, это большой плюс – как для российских туристов, так и для индийских. Хотя система оплаты работает плохо, сроки часто не соблюдаются, в анкете огромное количество вопросов.

«Да и вообще, нужно дальше двигаться к биометрическим визам – это технологичнее, удобнее и дешевле», – добавил Войтович.

Напомним, соглашение о групповом безвизе предполагает, что между странами могут ездить группы туристов от 5 до 50 человек. Организовывать поездки будут уполномоченные операторы (до утверждения их списков дело еще не дошло), которым необходимо согласовывать фамилии туристов из каждой группы с региональным органом управления туризмом у себя в стране. Аналогичный безвизовый механизм действует с Китаем и Ираном.