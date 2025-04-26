Для российских туристов создали правила отдыха на Бали

Туристам из России, планирующим отдых на тропическом острове Бали в Индонезии, необходимо учитывать местные религиозные и культурные обычаи во избежание проблем с законом.

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Совсем скоро на Бали начнут действовать новые правила посещения острова для туристов. Так, оплата туристического сбора производится исключительно через официальную систему QRIS (индонезийский стандарт QR-кода). Посещение священных мест требует соблюдения скромного дресс-кода, включая обязательное ношение саронга. Для посещения культурных достопримечательностей необходимо воспользоваться услугами лицензированных гидов, а транспорт и экскурсии следует заказывать только у аккредитованных компаний.

Обмен валюты разрешен только в официальных пунктах обмена, имеющих QR-код Банка Индонезии. Размещение туристам доступно только в официально зарегистрированных отелях и апартаментах.

Иностранным гостям запрещено восхождение на священные горы и лазание по священным деревьям, а также позирование обнаженными рядом с храмами и святынями. Вход в храмы в неподобающей одежде (например, в коротких юбках или с открытыми плечами) недопустим. Не разрешается фотографироваться в неуважительных позах, например, спиной к статуям. Также введен запрет на использование одноразового пластика, засорение территории, проведение шумных вечеринок и проявление агрессии в общественных местах.

Запрещено распространение дезинформации и разжигание вражды, а также осуществление трудовой деятельности или ведение бизнеса без соответствующего разрешения. Покупка и продажа охраняемых видов животных и культурных артефактов запрещены, как и вождение без шлема и международных водительских прав. Женщинам во время менструации вход в храмы запрещен.

Нарушение этих правил может повлечь за собой серьезные штрафы и даже уголовное преследование. За последний год на Бали было зарегистрировано 47 случаев осквернения храмов, 112 ДТП с участием туристов, 89 случаев депортации за незаконную работу, а ущерб, нанесенный экологии пластиком, оценивается в 12 миллионах долларов.