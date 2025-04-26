За что туристам в Испании грозят серьезные штрафы

Первым объектом, где будут действовать новые правила, станет знаменитый собор Святого Семейства, также известный как Саграда Фамилия.

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В Барселоне, столице Испании, вводятся новые правила для фотографирования туристами, ограничивающие создание селфи специально отведенной зоной.

Первым объектом, где будут действовать новые правила, станет знаменитый собор Святого Семейства, также известный как Саграда Фамилия. Муниципалитет предоставит туристам территорию в 6200 квадратных метров.

Эта зона расположится вдоль улицы Калле-де-ла-Марина, между храмом и площадью Гауди. За фотосъемку вне этой зоны предусмотрены штрафные санкции. Запуск проекта запланирован на конец лета 2025 года, а завершение ожидается к апрелю следующего года. Общая стоимость работ оценивается в 2,7 миллиона евро.

Администрация города пошла на эти расходы с целью оптимизации туристического потока. Ежегодно полюбоваться на Собор Святого Семейства приезжает 4,7 миллиона человек. Значительное скопление людей часто парализует близлежащие улицы, создавая неудобства для жителей Барселоны.

Ранее выяснилось, что гостиницы позволяют забрать с собой.