Блогер рассказала, в каких странах не стоит отдыхать людям с большим весом

Путешественница призналась, что во время отдыха порой испытывает дискомфорт. Плюс-сайз блогерша Эмили Джонсон рассказала, в каких странах почувствовала предвзятое отношение к себе из-за большого веса. По словам девушки, в основном ей приходилось испытывать неловкость в Юго-Восточной Азии.

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Это направление в целом не очень гостеприимно для путешественников с большими размерами. Это связано с тем, что чаще всего местные жители стройные. Это отражается в размерах гостиничных халатов, полотенец и любопытных взглядах, — поделилась Эмили.

Джонсон поделилась случаем, который произошёл с ней в Таиланде. Блогерша пришла на массаж, но неожиданно мастер начала тыкать её в разные части тела и громко говорить, что они слишком большие. В итоге массажистка предложила Эмили заняться спортом.