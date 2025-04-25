Нефтепродукты доплыли до чистых пляжей Фуджейры

Российские туристы, отдыхающие в эмирате Фуджейра, стали жаловаться на то, что из-за разлива нефти закрываются пляжи там, где еще недавно было чисто. В частности, теперь проблемы есть в населенных пунктах Аль-Ака и Дибба, расположенных к северу от столицы эмирата, а не в ней самой. Со слов россиян известно о наличии следов нефтепродуктов возле отелей Miramar Al Aqah, Le Méridien Al Aqah, Mirage Bab Al Bahr, Fairmont Fujairah и некоторых других.

«Море закрыто, чистят пляж, запах нефтепродуктов сильный», – пишет туристка, отдыхающая в Fujairah Rotana.

А вот отзыв из Royal M Resort:

«Море грязное, запах мазута. Весь народ булькается в одном бассейне. Лежаков у бассейна не хватает».

Некоторые туристы вынуждены вместо отдыха на море уезжать на экскурсии в Оман, Дубай и прочие места, другие меняют отель. Правда, нередко за это приходится доплачивать.

В компании Space Travel корреспонденту TourDom.ru сообщили, что пляж в Аль-Аке не закрывали, по крайней мере у туроператора такой информации нет ни от одного отеля, который там находится.

«Наиболее вероятно, что там есть выброс нефтепродуктов с проходящих танкеров. К сожалению, в этой части ОАЭ это случается время от времени. Туристам рекомендуют какое-то время не купаться в море, но это буквально полдня», – прокомментировали в Space Travel.

Но есть и хорошие новости из столицы эмирата. Завтра должен открыться для туристов пляж отеля Al Bahar Hotel and Resort, который одним из первых пострадал от загрязнения. Он находится рядом с популярным Umbrella Beach.

Ранее мы написали, что российских туристов на территории эмирата Шарджа выгнали с пляжа за отдых в купальниках. После этого в комитете по туризму эмирата порекомендовали иностранным гостям в внимательнее смотреть на указатели с дресс-кодом.