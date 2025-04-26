Почему туристы начали бояться ездить в США

После прихода к власти нынешний президент США Дональд Трамп стал вести борьбу с незаконной иммиграцией, однако под горячую руку повторно избранного лидера попали не только переселенцы, но и туристы. С пограничных пунктов США продолжают поступать сообщения о задержаниях и допросах путешественников. Некоторым приходится проводить недели в американских тюрьмах, питаясь одним лишь рисом. Многие были неправомерно депортированы, хотя хотели лишь посмотреть Америку. Почему туристам стало небезопасно в США — разбиралась «Лента.ру».

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Туристы не одобряют политику Трампа

С возвращением к власти Трамп успел уволить большинство судей, занимавшихся иммиграционными вопросами. В связи с этим решения по таким делам выносятся дольше, чем следовало бы, а туристы проводят месяцы в центрах заключения незаконных иммигрантов в ожидании бюрократических процессов.

Попадают они туда по ошибке — пограничники принимают их за беженцев, находят ошибки в их документах и обвиняют в незаконной попытке найти работу и остаться на территории США. Таким образом Трамп хочет избавить страну от иммигрантов.

«Я не хочу отдавать этой Америке наши деньги», — Джо Байдена, но решила переиграть планы, узнав о победе Трампа на выборах. Она поделилась своей историей в сети, после чего десятки людей с аналогичной ситуацией рассказали о своих страхах. У многих из них возникли проблемы при пересечении границы США, некоторые даже пережили неприятные допросы и пожаловались на неуважительное отношение.

«Мы с мужем отменили рейсы и отель и вместо этого отправляемся на Крит на неделю. Мы посетим Бостон, когда Трампа уже не будет у власти», —Дженни.

По данным Национального управления по путешествиям и туризму США, в марте 2025 года число зарубежных визитов в страну сократилось на 11,6 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Туристка провела в американской тюрьме три недели и назвала ее кошмаром

Одна из наиболее известных в сети историй задержания путешественников касается 28-летней художницы из Великобритании Бекки Берк. Она прибыла в Нью-Йорк в начале января и спустя два месяца, как и планировала, отправилась в Канаду. Однако на границе соседней страны ей отказали во въезде: там предположили, что девушка едет в Канаду на заработки. Ей рекомендовали вернуться в США и получить другую визу взамен своей туристической.

У Берк не оставалось другого выхода, она решила вернуться в США и обдумать дальнейшие действия. Однако и этот план сорвался на границе. Британку задержали американские власти, заподозрив ее в нелегальной миграции. Ее поместили в тюремную камеру иммиграционного центра, отобрав все личные вещи. Семья туристки пыталась решить вопрос через посольство Великобритании и политических деятелей страны, но, несмотря на широкую огласку, дело не двигалось.

В результате девушке пришлось провести в заточении три недели. Из-за своей особой диеты она не могла есть почти ничего из предлагаемого в тюрьме: туристке пришлось питаться холодным рисом, картофелем и бобами, что она посчитала кошмаром.

«У нее конфисковали все вещи, ей пришлось переодеться в тюремную робу», — родные Бекки.

По словам близких Берк, центр заключения иммиграционного центра официально не является тюрьмой. При этом условия содержания там соответствующие.

«Я боюсь, что мне тоже откажут во въезде»

44-летний француз по имени Поль находится в отношениях на расстоянии со своей невестой из Детройта, США. В июне мужчина собирается навестить возлюбленную, однако новости о задержаниях и допросах пугают его. Он переживает, что может не попасть к своей невесте из-за политики нынешнего президента США.

«Я очень беспокоюсь о поездке, потому что боюсь, что мне откажут во въезде. Или, что еще хуже, задержат по какой-либо причине — и я больше никогда не смогу ступить на землю США. Поскольку мы с невестой планируем пожениться в США осенью, это серьезно поставит под угрозу наши планы», — Поль.

Несмотря на свои опасения, француз все равно намерен отправиться летом к возлюбленной.

Европейцы и канадцы стали на 17-20 процентов реже ездить в США

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в статусе президента газета Financial Times (FT) обратила внимание, что европейцы и канадцы стали реже ездить в США. Так, по данным издания, в марте число туристов из Западной Европы, которые остановились в США хотя бы на одну ночь, сократилось на 17 процентов по сравнению с показателем 2024 года.

Что касается канадцев — их турпоток в Америку сократится на 20 процентов в течение года, что обойдется США в 3,4 миллиарда долларов упущенной выгоды. Однако в Вашингтоне не бьют тревогу: они уверены, что туризм вернется к прежним показателям после того, как действующий президент реализует свои планы.

Известно, что общее число иностранцев, посетивших США в туристических целях, в марте сократилось на 12 процентов. Подобное снижение стало самым резким с марта 2021 года — тогда туризм столкнулся с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.