Утвержден график запуска скоростной электрички между РФ и Абхазией

Новая скоростная электричка, которая будет запущена между Россией и Абхазией, приступит к выполнению регулярных рейсов из Сириуса в Сухум 1 мая, итоговый график движения утвержден. Об этом сообщили ТАСС в "Абхазской железной дороге" (АЖД).

"Утвержден окончательный вариант, существует график. 1 мая встречаем электропоезд: ежедневно в летний период будут курсировать две скоростные электрички с Имеретинского курорта в Сухум и две из Абхазии на Имеретинский курорт ежедневно", - сообщили в АЖД.

В феврале был проведен тестовый запуск новой скоростной электрички. Время в пути на между Сириусом и Сухумом составит 3 часа 20 минут. Поезда будут следовать со станций Имеретинский курорт и Сухум.