Туроператоры объяснили, что мешает возобновить продажи туров в Израиль

В посольстве Израиля сегодня рассказали о предстоящем увеличении количества рейсов в страну и призвали туроператоров возобновить продажи туров. Редакция TourDom.ru выяснила, что этому препятствует.

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Поводом для брифинга стали планы Red Wings открыть рейсы Москва – Эйлат в июне, а также добавить вылеты в Тель-Авив из других городов. Компания собирается загружать самолеты самостоятельно, а также привлекать к сотрудничеству туроператоров.

С учетом возвращения на московский маршрут авиакомпании El Al количество перевозки в Израиль к лету удвоится. Чрезвычайный и полномочный посол Израиля Симона Гальперин заверила: россиян очень ждут. Для гостей открыта вся территория страны, не рекомендуется ездить только в Газу. Граждане России могут беспрепятственно оформлять и оплачивать электронные разрешения на въезд. Так как туристов проверяют еще до прибытия в Израиль, такой порядок позволяет упростить пересечение границы и снизить количество отказов. По словам Симоны Гальперин, в Израиле провели большую подготовительную работу, чтобы в аэропортах российских гостей встречали вежливо и со всем уважением. Запланирована также рекламная кампания, туроператорам обещаны специальные цены в отелях Эйлата.

В Минтуризма Израиля уверены, что и со стороны России препятствий для возобновления туристических поездок больше нет, а действовавшая c осени 2023 года рекомендация не отправлять туристов потеряла актуальность.

«Ведущие туроператоры обратились в Минэкономразвития, и там сказали – пожалуйста. Пусть ваши туристы будут осторожны, и все. Можно свободно продавать туры и летать», – сказал на брифинге представитель Минтуризма Израиля Владимир Шкляр.

Однако в одной из туроператорских компаний «ТурДому» уточнили, что рекомендация приостановить продажи туров формально все еще действует. Минэк лишь предложил участникам рынка «учитывать в работе информацию МИД» от 17 марта. Однако она адресована не турбизнесу, а гражданам. Им рекомендуется избегать посещения районов, граничащих с Сирией, Ливаном, а также с сектором Газа и Западным берегом реки Иордан. Четких разъяснений для туроператоров и турагентов, могут ли они снова продавать туры в Израиль, нет. Это принципиальный вопрос, так как по закону туристическая услуга должна быть безопасной для потребителя.

«Если что-то случится и рейсы отменят, то нам придется вывозить туристов за свой счет, мы не понимаем, сможем ли воспользоваться резервным фондом “Турпомощи”, мы рискуем оказаться виноватыми, так как ослушались рекомендации», – поделился опасениями топ-менеджер одного из туроператоров.

До того как наступит ясность, компания не планирует брать блоки мест на рейсах и продавать туры.

Вице-президент РСТ и основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов подтвердил, что опасения обоснованы, так как сообщения МИД и Минэка не имеют срока давности. Продавая тур в страну, в отношении которой сохраняется рекомендация приостановить формирование и реализацию турпродукта, предприниматель принимает на себя все риски.

«Если возникнут неприятности, то туроператор окажется в самой невыгодной позиции – не сможет учитывать фактически понесенные расходы. Суды будут исходить из того, что компания ослушалась рекомендаций государства», – объяснил Мохов.

Он рекомендует туроператорам обратиться в Минэкономразвития и получить официальный ответ, подтверждающий право формировать и реализовывать турпродукт на израильском направлении.

Редакция отправила в Минэк запрос с просьбой подтвердить отсутствие препятствий для продажи туров в Израиль.