Активный отдых в Белоруссии: от скал до подземелий

Экстремальный отдых в Белоруссии стремительно набирает популярность. Даже без горных вершин и моря страна предлагает насыщенную палитру активных развлечений для туристов всех возрастов, сообщает издание «Новости Беларуси».

Среди самых популярных направлений — скалолазание. Клубы работают как в помещении, так и на природе. В Минске и Бресте можно освоить азы на скалодромах или отправиться к естественным рельефам. Необычным дополнением станет визит в музей скалолазания в столице.

Тем, кто предпочитает острые ощущения, подойдут прыжки с веревкой — роуп-джампинг. Он организован в специально оборудованных местах, таких как парк «0,67» с профессиональной поддержкой и снаряжением.

Экстремалы также могут попробовать прыжки с парашютом в аэроклубах. Полёты осуществляются при хорошей погоде после инструктажа и осмотра. А для тех, кто хочет приключений без особого риска — верёвочные маршруты, страйкбол и пейнтбол, поездки на квадроциклах.

Водные развлечения включают сплавы на сапбордах и байдарках по живописным рекам. Любителям необычного придутся по душе спуски в пещеры и зорбинг — катание в гигантских шарах. Всё это — не просто отдых, а настоящее приключение.