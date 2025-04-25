В расписании Шереметьево появились рейсы в Абхазию

В сезонном расписании аэропорта Шереметьево появились первый рейсы в Абхазию. Судя по графику, выполнять программу планирует авиакомпания iFly.

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Согласно документу рейсы начнутся с 30 мая и продлятся вплоть до 25 октября. Каждый день, кроме вторника и четверга, намечено по два вылета: в 03:30 и 15:05 по мск.

Как рассказал TourDom.ru источник, близкий к авиакомпании, на маршрут поставят Airbus A330. Уже известно, что часть блоков на этих рейсах мог зарезервировать туроператор Библио-Глобус под реализацию туров в Абхазию.

Напомним, ранее Росавиация выдала допуски на рейсы из российских городов в столицу Абхазии. Согласно приказу, опубликованному 11 апреля, авиакомпания iFly сможет осуществлять 14 рейсов в неделю из Москвы в Сухум.

Отметим, что официально авиасообщение с Абхазией будет запущено 1 мая. В дебютный рейс из Внуково отправится авиакомпания «ЮВТ Аэро». Также запланирована программа NordStar из Красноярска.

При этом рейсы могут появиться не только из Москвы, но и из других крупных российских городов. Об этом заявил посол республики в РФ Алхас Квициниа. По словам дипломата, в ближайшее время авиасообщение с Сухумом планируют открыть из Санкт-Петербурга, городов Урала, Сибири, Поволжья и юга России.