Эксперт рассказал, как изменится турпоток между РФ и КНР в 2025 году

Взаимный туристический поток между Россией и Китаем в 2025 году может увеличиться на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Соответствующий прогноз озвучил директор Центра развития международного туризма ЦСР Олег Кочуг.

© Вечерняя Москва

К факторам роста он отнес: ранние достигнуты договоренности, расширение авиасообщения между странами, проведение годов культуры РФ и КНР (2024–2025), появление новых туристических продуктов, ориентированных на туристов из Китая, внедрение стандарта China Friendly и рост деловой активности.

Кочуг добавил, что китайские туристы в основном посещают Дальний Восток, Москву и Сант-Петербург, однако интерес очень мобильный. Азиатские туристы проявляют его к Заполярью и Арктике, поскольку экотуризм очень популярен у китайских туристов.

Директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев указала, что в 2024 году взаимный турпоток достиг 2,8 миллиона человек, а количество китайцев, посетивших России, превысило 1,2 миллиона. Это в 2,5 раза больше, чем в 2023 году, сообщает «Петербургский дневник».

Специалисты в сфере туризма определили шесть направлений, куда граждане России могут въехать по внутреннему паспорту. Это Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия.

Родители некоторых детей считают, что учиться дети должны и на каникулах тоже. И лучше это делать в комфортной обстановке, занимаясь чем-нибудь модным вроде китайского языка. И раз такой спрос есть, то вот вам и предложение отправить детей в лингвистические лагеря — в Китай, Южную Корею или Арабские Эмираты.