Авиакомпания Conviasa перейдет на российскую систему бронирования билетов

Венесуэльская авиакомпания Conviasa S.A. может завершить переход на российскую систему бронирования авиабилетов "Леонардо" в апреле - мае 2025 года, сообщил журналистам директор по развитию компании "РТ-проектные технологии" (входит в Ростех) Александр Кужекин.

"Сейчас мы интегрируем их [авиакомпании Conviasa S.A.] ресурсы в нашу систему, но пока процесс идет в тестовом режиме параллельно с их текущей платформой. Это стандартный этап для любого перевозчика перед полным переходом. Ожидается, что в апреле - мае этого года мы завершим миграцию, что станет отправной точкой для масштабирования нашего решения на весь латиноамериканский регион", - сказал он.

Кроме того, на базе авиакомпании Conviasa S.A. планируется создать проектный офис - центр компетенций, который будет заниматься внедрением "Леонардо" в странах Латинской Америки. Кужекин отметил, что для технологической поддержки самой авиакомпании с июня 2024 года работает контакт-центр на испанском языке. Его сотрудники обрабатывают телефонных звонков, письменные обращения агентов и сотрудников авиакомпаний региона.

"Население региона превышает 400 млн человек - это потенциальные авиапассажиры, пользователи нашей системы, которым мы намерены предложить наши сервисы", - подчеркнул он.

О системе

Система обслуживания пассажиров "Леонардо" - это полностью российская разработка. Ее развитием занимаются компании "РТ-проектные технологии" и "Сирена-трэвел". В России системой пользуется более 60 авиаперевозчиков. При этом сервис активно выходит на внешний рынок: ключевыми направлениями для экспорта российского ИТ-решения являются страны-партнеры Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.