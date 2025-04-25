В Турции собираются предложить туристам новый вид all inclusive

Немецкий туроператор Schauinsland-Reisen анонсировал новую для Турции концепцию «все включено» – Light All Inclusive (Al Light), в которую не входит алкоголь. Об этом сообщает turizmguncel.com.

«Туристы смогут экономить до 50 евро на человека в неделю. В будущем туроператор собирается распространить такую модель на несколько гостиниц», – пишет издание.

Источники в гостиничном бизнесе Турции, с которыми пообщался корреспондент TourDom.ru, сомневаются в реалистичности планов немецкого туроператора. По их данным, отелей в управлении у Schauinsland-Reisen нет.

«Скорее всего, речь идет об эксклюзивной договоренности с одной-двумя бюджетными гостиницами, чтобы те внедрили у себя такой вариант для туристов компании, но это сложно и затратно», – поделился мнением один из специалистов.

«Schauinsland-Reisen – не самый крупный туроператор, сомневаюсь, что у него наберется достаточно клиентов, чтобы схема была экономически выгодна», – добавил другой.

Цель, по всей видимости, дать самые доступные по цене предложения тем немецким туристам, которые отправляются на турецкие курорты 2–3 раза в год, но выбирают наиболее дешевые варианты.

Идея безалкогольного «все включено» витает в Турции еще с 2023 года, но до практической реализации пока не доходило. Отельеры по-прежнему ориентируются на классические модели all inclusive и ultra all inclusive.

У российских туристов неоднозначное отношение к предложениям сделать платным спиртное в ресторанах и барах турецких гостиниц. В комментариях к недавнему посту по теме в тг-канале «Крыша ТурДома» мнения разделились.

«Я не хотел бы, чтобы в цену тура входил алкоголь, который не употребляю», – пишут одни.

«Выбор надо оставить за туристом – должны быть доступны турпакеты как с включенным спиртным, так и без», – считают другие.

Есть и такое мнение: «безалкогольный» all inclusive вряд ли приведет к удешевлению туров – гостиницы лишь увеличат свою прибыль за счет сокращения расходов, а цены в условиях высокого спроса оставят прежними.

Ранее мы писали об очередном предложении представителя турецкого турбизнеса отказаться от системы «все включено».