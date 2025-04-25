В России растет спрос на шенгенские визы

Интерес российских туристов и бизнесменов к оформлению виз в страны Европейского союза (ЕС) вырос с начала весны на 10–20% год к году. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

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По данным агентства Continent Express, в марте–апреле спрос на деловые и туристические визы в европейские государства увеличился на 12% по отношению к тому же периоду прошлого года. В свою очередь руководитель корпоративного отдела компании «Визаход» Наталья Волкова в марте зафиксировала рост на 10% год к году, а в «Аэроклубе» отметили, что заявлений на шенгенские визы в первом квартале стало больше на 20%.

При этом при оформлении шенгена жители России рассматривают как приоритетные страны Италию, Испанию и Францию, считая их наиболее лояльными.

Увеличение интереса к поездкам в Европу эксперты связывают с ростом туристической активности, отложенным спросом, а также снижением цены туров за счет уменьшения стоимости перелетов.

Аналитические данные OneTwoTrip свидетельствуют о том, что на период с мая по август 2025 года на европейские государства приходится 22% от общего объема бронирований заграничных авиабилетов в РФ. В прошлом же году этот показатель составил 16%.

Однако позитивный тренд сдерживают ограниченное число слотов для записи на визы, короткие сроки их действия и отказ Франции принимать загранпаспорта старого образца, отмечает издание.

Ранее на фоне российской спецоперации на Украине Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Теперь граждане РФ должны получать шенген на общих условиях. В частности, платить более высокий визовый сбор, предоставлять расширенный список документов и дольше ждать рассмотрения заявлений. А Эстония, Латвия, Литва и Польша запретила въезд для россиян, имеющих любые шенгенские визы.